Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з в'язниці

Інформація про це з'явилася на офіційному акаунті WikiLeaks у соцмережі Х.

"Джуліан Ассанж на волі. Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був відправлений до аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Велику Британію", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Ассанж повернеться до Австралії, де возз'єднається зі своєю дружиною Стеллою Ассанж та дітьми.

Раніше видання CNN повідомляло, що Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з його ймовірною роллю в одному з найбільших порушень секретних матеріалів уряду США, в рамках угоди з міністерством юстиції. Це дозволить йому уникнути покарання у США, оскільки угода передбачає 62-місячне ув'язнення, яке дорівнює терміну, який Ассанж відбув у лондонській в'язниці, поки оскаржував рішення про екстрадицію до США.

Що відомо про засновника WikiLeaks Ассанжа

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року на виході з будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався в дипмісії з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Еквадор позбавив журналіста політичного притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Про це повідомив президент Еквадору Ленін Морено.

11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks, а 17 червня 2022 року очільниця МВС Великої Британії Пріті Патель схвалила екстрадицію до США Ассанжа.

26 березня 2024 року британський суд відклав екстрадицію засновника WikiLeaks. Президентка відділу королівської лави суддів Вікторія Шарп і суддя Джонсон заявили, що Ассанж мав достатні шанси на успіх за трьома з дев’яти аргументів, але відклали дозвіл на апеляцію, щоб дати відповідачам можливість надати гарантії щодо того, що станеться з Ассанжем.

11 квітня стало відомо, що США розглядають запит Австралії щодо можливості припинення судового переслідування Ассанжа. Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення.

Зголом Високий суд Лондона дозволив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу оскаржувати рішення щодо його екстрадиції до США з Великої Британії.