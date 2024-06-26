"Стануть гарматним м'ясом": у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні РФ проти України
Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з російськими силами в Україні
Про це повідомляє Yonhap.
Речник Пентагону прокоментував це питання, оскільки поглиблення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою породило припущення про те, що Росія потенційно може попросити КНДР відправити свої війська для допомоги російським окупантам в Україні.
"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України. І ми бачили різні жертви... але знову ж таки, те, на що ми будемо стежити", — сказав Райдер на брифінгу для преси.
Він також прокоментував популярні розмови про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал військової співпраці між Росією та КНДР.
"Наша політика не змінилася, оскільки вона стосується денуклеаризації Корейського півострова. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні», – додав він, посилаючись на Південну Корею її офіційною назвою – Республіка Корея", — сказав він.
- США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією й підтвердили свій намір зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки.
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