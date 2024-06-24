США, Південна Корея та Японія засудили КНДР через поглиблення військової співпраці з РФ та закликали "повернутись до переговорів"
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією й підтвердили свій намір зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки
Про це йдеться у спільній заяві високопосадовців США, Південної Кореї та Японії.
"США, РК (Південна Корея - ред.) та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", - йдеться у заяві.
За словами представників трьох країн, підписання КНДР і Росією "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Путіна до Пхеньяна 19 червня свідчить про поглиблення військової співпраці.
На їхні переконання, цей договір "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України" у боротьбі з РФ.
Читайте також: Путін хоче спровокувати війну на корейському півострові, - Портников
Крім того, представники США, Південної Кореї та Японії заявили про наміри зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам з боку КНДР
Також США підтвердили свої зобов'язання щодо захисту Південної Кореї та Японії.
"США, РК і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - йдеться у заяві.
Заяву підписали високопосадовець США у справах КНДР Джанг Пак, віце-міністр закордонних справ РК з питань стратегії та розвідки Чо Ку-ре та помічник міністра закордонних справ Японії у справах Азії та океану Намазу Хіроюкі після їхньої телефонної розмови 24 червня.
- 19 червня Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе