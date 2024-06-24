США, Південна Корея та Японія засудили КНДР через поглиблення військової співпраці з РФ та закликали "повернутись до переговорів"

Про це йдеться у спільній заяві високопосадовців США, Південної Кореї та Японії.

"США, РК (Південна Корея - ред.) та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", - йдеться у заяві.

За словами представників трьох країн, підписання КНДР і Росією "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Путіна до Пхеньяна 19 червня свідчить про поглиблення військової співпраці.

На їхні переконання, цей договір "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України" у боротьбі з РФ.

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Крім того, представники США, Південної Кореї та Японії заявили про наміри зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам з боку КНДР

Також США підтвердили свої зобов'язання щодо захисту Південної Кореї та Японії.

"США, РК і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - йдеться у заяві.

Заяву підписали високопосадовець США у справах КНДР Джанг Пак, віце-міністр закордонних справ РК з питань стратегії та розвідки Чо Ку-ре та помічник міністра закордонних справ Японії у справах Азії та океану Намазу Хіроюкі після їхньої телефонної розмови 24 червня.