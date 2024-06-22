Путін хоче спровокувати війну на корейському півострові, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Кім Чен Ин зараз постійно їздить на оборонні підприємства й дивиться, що там відбувається. Домовленість з РФ для нього величезний економічний шанс. Він лідер країни, яка на 90% залежить від Китаю. Що Китай хоче, те й дає, не хоче - не дає. Взагалі нічого не дасть, буде голод й корейці будуть їсти траву. І тут виникає ситуація, коли Кім Чен Ин може отримати гроші за власну продукцію. Я маю на увазі російські гроші. Саме тому він і далі буде цю зброю виробляти, бо це для нього величезний економічний шанс. Йому нападом Росії на Україні просто пощастило", - пояснив Портников

Журналіст переконаний, що Путін намагається спровокувати Кім Чен Ина на війну проти Південної Кореї

"Договір про співпрацю між Росією та КНДР був підписаний ще після 2006 року, коли закінчились терміни таких же радянсько-корейських домовленостей. В цьому договорі не було стратегічного партнерства та обіцянок обороняти й захищати КНДР. Путіну це потрібно для того, що якщо Кім Чен Ин матиме конфлікт з Південною Кореєю, то Росія його захистить. І ця допомога може бути різною. Від вето в Раді безпеки ООН до техніки, якої немає в Північній Кореї. Росії дійсно потрібні унітарні радянські снаряди, а от Кім Чен Ину від Путіна потрібно набагато більше, бо в Південній Кореї сучасна армія. І питання не в тому захистить Путін Північну Корею чи ні, а тому, що він хоче спровокувати Кім Чен Ина на можливу війну", - додав він.