Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі постачання зброї Україні

Про це інформує російська пропагандистська агенція Інтерфакс.

"Що стосується поставок летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою, сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це відбуватиметься, то тоді й ми ухвалюватимемо відповідні рішення, які навряд чи сподобаються сьогоднішньому керівництву Південної Кореї", - заявив очільник Кремля.

Південна Корея перегляне заборону на постачання зброї Україні

Про відповідне рішення уряду інформує Yonhap News.

Вказано, що на тлі підписання між Росією та КНДР договору про стратегічне партнерство, уряд Південної Кореї вирішив переглянути політику, яка забороняє Сеулу постачати зброю в Україну.

"Ми плануємо переглянути питання щодо надання збройної підтримки Україні", - повідомив радник з питань національної безпеки Чанг Хо Джин.

Наразі Південна Корея надавала Україні лише гуманітарну підтримку. Серед нещодавніх постачань - 70 автівок швидкої допомоги, 10 машин для розмінування тощо.

Крім того, Південна Корея заявила, що виділить Україні фінансову допомогу у розмірі $12 млн, яку витратять на реабілітацію бійців Сил оборони, та пільгові кредити розміром $2,1 млрд протягом наступних п’яти років, які будуть спрямовані на проєкти відновлення.