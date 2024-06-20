Співпраця у війні, науці, економіці: КНДР оприлюднила зміст угоди Путіна з Кім Чен Ином
Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці
Про це повідомляє ТАСС.
Зазначається, що відповідний договір між двома країнами передбачає:
- Негайне надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн;
- У разі загрози агресії країни узгодять заходи координації позицій, забезпечать співпрацю в усуненні загрози;
- Москва та Пхеньян зобов'язуються не вступати з третіми країнами до угод, які можуть загрожувати суверенітету та безпеці двох країн;
- РФ та КНДР прагнуть збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та створити сприятливі умови для економічного співробітництва;
- Москва та Пхеньян умовилися розвивати відносини у сфері космосу, мирного атома, ІІ та ІТ;
- Країни активізують співпрацю у сфері ЗМІ для протидії недостовірної інформації та інформаційним провокаціям;
- РФ та КНДР створять систему вжиття заходів для зміцнення оборонного потенціалу з метою запобігання війні, забезпечення миру;
- Договір про стратегічне партнерство РФ і КНДР має безстроковий характер.
Крім цього, як повідомляє ТАСС, Кім Чен Ин нагородив Путіна найвищою державною нагородою КНДР - орденом Кім Ір Сена.
Також лідер КНДР подарував Путіну двох мисливських собак рідкісної породи Пхунсан.
- Напередодні Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
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