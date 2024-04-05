Південна Корея передала Україні 70 швидких
Україна у п'ятницю, 5 квітня, отримала від уряду Південної Кореї 70 автівок швидкої допомоги
Про це інформує МОЗ.
Вказано, що передані швидкі обладнані засобами, які дозволяють допомагати тим пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.
"Триваюча повномасштабна війна значно збільшила потребу у транспортних засобах для швидкої евакуації постраждалих. Водночас наша медична інфраструктура постійно знаходиться під обстрілами та атаками з боку армії РФ. Наразі більше ніж 500 автомобілів невідкладної допомоги були знищені, пошкоджені або захоплені ворогом", - наголосив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Він подякував уряду Південної Кореї та послу країни Кіму Хьонг Те за підтримку медичної системи та надану допомогу. Він зазначив, що "автівки швидкої допомоги допоможуть нашим героїчним медикам продовжувати рятувати життя людей за будь-яких умов". Раніше в Україну доставили ще 30 машин швидкої, які Корея передала як гуманітарну допомогу.
- 14 лютого фінська благодійна організація "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" у співпраці з фондом "Добробут" передали Україні шість сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги.
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