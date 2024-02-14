Фінляндія передала Україні 6 укомплектованих медобладнанням швидких

Про це повідомляє посольство Фінляндії в Києві.

Зазначається. що ці автівки швидкої допомоги мають усе необхідне обладнання для того, аби рятувати життя людям, що перебувають під постійними обстрілами на сході України.

Зокрема, автомобілі укомплектовані спеціальним медичним обладнанням: дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим.

"Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення", - наголошують у посольство Фінляндії.

Там додали, що завдяки спільним зусиллям фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та машини швидкої допомоги на суму €150 тис. та близько 400 кг гуманітарної допомоги.