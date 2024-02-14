Фінляндія передала Україні 6 укомплектованих медобладнанням швидких
У середу, 14 лютого, фінська благодійна організація "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" у співпраці з фондом "Добробут" передали Україні шість сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги
Про це повідомляє посольство Фінляндії в Києві.
Зазначається. що ці автівки швидкої допомоги мають усе необхідне обладнання для того, аби рятувати життя людям, що перебувають під постійними обстрілами на сході України.
Зокрема, автомобілі укомплектовані спеціальним медичним обладнанням: дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим.
"Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення", - наголошують у посольство Фінляндії.
Там додали, що завдяки спільним зусиллям фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та машини швидкої допомоги на суму €150 тис. та близько 400 кг гуманітарної допомоги.
- Напередодні повідомлялося, що Фінляндія зібрала для України пакет військової допомоги на майже €190 млн. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.55
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе