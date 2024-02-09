Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн

Про це повідомила пресслужба міноборони Фінляндії.

У відомстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсний стан сил оборони Фінляндії, однак вміст вантажу та деталі щодо його доставки не розкривають із міркувань безпеки.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 млн євро.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, аби ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

За його словами, зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.