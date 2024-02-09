Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн
Фінляндія зібрала для України пакет військової допомоги на майже €190 млн. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомила пресслужба міноборони Фінляндії.
У відомстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсний стан сил оборони Фінляндії, однак вміст вантажу та деталі щодо його доставки не розкривають із міркувань безпеки.
Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 млн євро.
"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, аби ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.
За його словами, зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.
Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.
- Раніше міністерство оборони Фінляндії заявило, що відправить до восьми винищувачів і корабель військово-морського флоту з пошуку мін для участі у спільних операціях НАТО у 2024 році.
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