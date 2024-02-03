Фінляндія приєднається до місій НАТО: відправить винищувачі та протимінний корабель
Міністерство оборони Фінляндії заявило, що відправить до восьми винищувачів і корабель військово-морського флоту з пошуку мін для участі у спільних операціях НАТО у 2024 році
Про це пише Reuters.
"Союзники, які беруть активну участь у місіях колективної оборони НАТО в мирний час, надсилають сигнал про єдність і посилюють стримування", - заявив міністр оборони Антті Хакканен.
Зазначається, що один із фінських кораблів класу Katanpaa приєднається до підрозділу протимінної боротьби НАТО в Балтійському морі у квітні та травні. Він буде розчищати акваторію від старих морських мін, брати участь в навчаннях і захищати підводну інфраструктуру.
Водночас винищувачі Фінляндії братимуть участь у регулярному повітряному патрулюванні й "створенні стримування шляхом демонстрації військової сили" в Румунії та Болгарії, в тому числі в Чорному морі, протягом червня і липня, додали у фінському оборонному відомстві.
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