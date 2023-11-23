Фінляндія вперше в статусі члена НАТО проводить навчання військово-морських сил Альянсу

Про це повідомляє Navy Recognition.

У навчаннях беруть участь близько 30 бойових і допоміжних кораблів. Вони спрямовані на посилення військово-морських операцій у Балтійському морі, акцентуючись на навичках ведення спільних дій.

Основними учасниками є Корпус морської піхоти США, Королівський флот Великої Британії і кілька морських груп НАТО з кораблями Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Загалом залучено понад 4 тисячі військовослужбовців.

Freezing Winds 23 також включають повітряні операції за участю 16 літаків країн-союзників. Зазначається, що судна наразі пришвартовані в портах міст Турку та Гельсінкі, що є важливим кроком у інтеграції Фінляндії в оборонні ініціативи НАТО.