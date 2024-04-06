Південна Корея виділить Україні $12 млн на реабілітацію військових
Південна Корея виділить Україні фінансову допомогу у розмірі $12 млн, яку витратять на реабілітацію бійців Сил оборони
Про це повідомляє МЗС Південної Кореї.
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль заявив, що країна продовжить допомагати Україні, а також виділить пакет допомоги на 2,3 мільярда доларів, починаючи з цього року.
Також Сеул надасть 12 млн доларів на військову реабілітацію через Цільовий фонд НАТО для України. Військово-медичний клінічний реабілітаційний центр НАТО забезпечує хірургічне втручання, психологічне лікування, дослідження, освіту та навчання для поранених українських солдатів.
У МЗС Південної Кореї уточнили, що НАТО планує допомогти у створенні таких центрів у п'яти містах України, зокрема в Ірпені під Києвом.
- Україна у п'ятницю, 5 квітня, отримала від уряду Південної Кореї 70 автівок швидкої допомоги.
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