Південна Корея виділить Україні $12 млн на реабілітацію військових

Про це повідомляє МЗС Південної Кореї.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль заявив, що країна продовжить допомагати Україні, а також виділить пакет допомоги на 2,3 мільярда доларів, починаючи з цього року.

Також Сеул надасть 12 млн доларів на військову реабілітацію через Цільовий фонд НАТО для України. Військово-медичний клінічний реабілітаційний центр НАТО забезпечує хірургічне втручання, психологічне лікування, дослідження, освіту та навчання для поранених українських солдатів.

У МЗС Південної Кореї уточнили, що НАТО планує допомогти у створенні таких центрів у п'яти містах України, зокрема в Ірпені під Києвом.