Не слід виключати того, що КНДР може відправити на фронт в Україні експедиційний корпус, - Defense Express
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я б не став виключати того, що Північна Корея може відправити свої війська на фронт в Україну. Влітку 2022 року розмови про корейський експедиційний корпус на стороні росіян затихли. Втім, сам тоді зʼявилась історія, що північнокорейська робоча сила використовується окупантами в Маріуполі для військового будівництва. Тобто, вже торгівля людьми між двома диктаторами відбувається й експедиційний корпус може бути продовженням цієї історії. Однак важливо наголосити, що ми побачимо результати зустріч Путіна й Кім Чен Ина й те, про що вони домовились, лише ближче до осені", - пояснив Киричевський.
Експерт зауважив, що в умовах санкцій КНДР продовжує виробляти РСЗВ та інше озброєння.
"У випадку з КНДР багато хто несправедливо заявляє, що там тільки озброєння радянського виробництва. Наші уявлення про те, що КНДР останні 40 років ізольована від світу трішки перебільшені. Оскільки Північна Корея встигала постачати своє озброєння на ринки Близького Сходу. Сьогодні в Північній Кореї виробляють досить непогані РСЗВ та артилерійські системи", - додав він.
- 19 червня Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
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