Не слід виключати того, що КНДР може відправити на фронт в Україні експедиційний корпус, - Defense Express

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я б не став виключати того, що Північна Корея може відправити свої війська на фронт в Україну. Влітку 2022 року розмови про корейський експедиційний корпус на стороні росіян затихли. Втім, сам тоді зʼявилась історія, що північнокорейська робоча сила використовується окупантами в Маріуполі для військового будівництва. Тобто, вже торгівля людьми між двома диктаторами відбувається й експедиційний корпус може бути продовженням цієї історії. Однак важливо наголосити, що ми побачимо результати зустріч Путіна й Кім Чен Ина й те, про що вони домовились, лише ближче до осені", - пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що в умовах санкцій КНДР продовжує виробляти РСЗВ та інше озброєння.

"У випадку з КНДР багато хто несправедливо заявляє, що там тільки озброєння радянського виробництва. Наші уявлення про те, що КНДР останні 40 років ізольована від світу трішки перебільшені. Оскільки Північна Корея встигала постачати своє озброєння на ринки Близького Сходу. Сьогодні в Північній Кореї виробляють досить непогані РСЗВ та артилерійські системи", - додав він.