За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ

Про це інформує відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

"22 червня 2024 року за клопотанням святійшого патріарха Московського та всієї Русі Кирила в результаті проведених переговорів звільнено митрополита Тульчинського і Брацлавського Іоанафана", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, найближчим часом 75-річний ієрарх, який гостро потребує лікування та медичної реабілітації, "прибуде до Москви".

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При цьому російська державна агенція ТАСС із посиланням на голову Всесвітньої спілки старовірів Леоніда Севастьянова стверджує, що за звільнення Іонафана нібито клопотав особисто Папа Франциск.

"Папа Римський сприяв звільненню митрополита Тульчинського та Брацлавського Іоанафана на прохання паатріарха Московського та всієї Русі Кирила", - йдеться у повідомленні ТАСС.

З інших джерел підтвердження причетності понтифіка до звільнення Іонафана немає.

Що відомо про митрополита Московського патріархату Іонафана

Ім'я при народженні - Анатолій Іванович Єлецьких.

Народився на Білгородщині. Батько - підполковник запасу.

Закінчив Ленінградську духовну академію РПЦ.

1960 року отримав призначення до Києва, служив у Володимирському соборі та Києво-Печерській лаврі.

1991-го за наполяганням Філірета був позбавлений сану єпископа за розкрадання майна Лаври. Це не завадило Іонафану увійти до новоутвореної УПЦ МП.

Останнім часом мешкав у місті Тульчин на Вінничині.

"Митрополит вінницький Іонафан (одногрупник московського патріарха Кірила) постійно комунікував з ФСБ", - писав про нього народний депутат України Микола Княжицький.

Вінницький міський суд 7 серпня 2023 року визнав Іонафана винним у замаху на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також замаху на територіальну цілісність України та засудив до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Митрополит відтоді перебував під домашнім арештом, провину не визнав й подав на апеляцію.

"Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів", - заявляла СБУ про митрополита УПЦ МП Іонафана.

18 червня 2024 року Вінницький апеляційний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції.