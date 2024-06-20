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Стефанчук розповів, за якої умови закон про заборону УПЦ МП поставлять на голосування

20 червня, 2024 четвер
14:26
Суспільство Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті відбувається збір підписів щодо закону про заборону московського патріархату

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Про це повідомив кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

"Коли зберемо 240 підписів, законопроєкт буде внесений до залу. Мій підпис там є, скільки підписів наразі зібрали, я не знаю. Там є організатори - депутати, які займаються їхнім збором. Але думаю, як тільки ми досягнемо цифри 240, неодмінно й відразу цей законопроєкт буде внесений до українського парламенту", - сказав Стефанчук.

За його словами, підписи збирають, аби бути впевненими, що за заборону УПЦ МП одразу проголосує більшість.

"Ще раз підкреслюю: ми не маємо шансу на те, щоб не проголосувати чи щоб не вистачило голосів. Саме тому погоджувальна рада вийшла з того, що ми маємо бачити підписані 240 голосів - і тоді цей законопроєкт буде розглянутий у Верховній Раді", - додав спікер ВРУ.

  • 5 жовтня 2023 року парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
  • 5 березня 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
  • 4 квітня стало відомо, що Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
  • 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату.
  • 3 травня у апараті Верховної Ради заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону московського патріархату був наданий 1 травня Головному юридичному управлінню.
Теги:
Україна
Верховна Рада
УПЦ МП
Війна з Росією
Руслан Стефанчук
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