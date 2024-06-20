Стефанчук розповів, за якої умови закон про заборону УПЦ МП поставлять на голосування

Про це повідомив кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

"Коли зберемо 240 підписів, законопроєкт буде внесений до залу. Мій підпис там є, скільки підписів наразі зібрали, я не знаю. Там є організатори - депутати, які займаються їхнім збором. Але думаю, як тільки ми досягнемо цифри 240, неодмінно й відразу цей законопроєкт буде внесений до українського парламенту", - сказав Стефанчук.

За його словами, підписи збирають, аби бути впевненими, що за заборону УПЦ МП одразу проголосує більшість.

"Ще раз підкреслюю: ми не маємо шансу на те, щоб не проголосувати чи щоб не вистачило голосів. Саме тому погоджувальна рада вийшла з того, що ми маємо бачити підписані 240 голосів - і тоді цей законопроєкт буде розглянутий у Верховній Раді", - додав спікер ВРУ.