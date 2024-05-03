В апараті Ради прокоментували відсутність на сайті тексту проєкту про заборону діяльності УПЦ МП

Про це йдеться у заяві.

Зазначається, що законопроєкти до другого читання оприлюднюються на сайті парламенту після того, як вони пройдуть юридичну експертизу. Кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує профільний комітет, після чого передає її Головному юридичному управлінню апарату ВР, який і проводить таку експертизу.

"Кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня 2024 року о 16:30", - йдеться у повідомленні.

Натомість станом на ранок 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на сайті ВР.