В апараті Ради прокоментували відсутність на сайті тексту проєкту про заборону діяльності УПЦ МП
В апараті Верховної Ради заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону московського патріархату був наданий 1 травня Головному юридичному управлінню
Про це йдеться у заяві.
Зазначається, що законопроєкти до другого читання оприлюднюються на сайті парламенту після того, як вони пройдуть юридичну експертизу. Кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує профільний комітет, після чого передає її Головному юридичному управлінню апарату ВР, який і проводить таку експертизу.
"Кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня 2024 року о 16:30", - йдеться у повідомленні.
Натомість станом на ранок 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на сайті ВР.
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