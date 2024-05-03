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В апараті Ради прокоментували відсутність на сайті тексту проєкту про заборону діяльності УПЦ МП

3 травня, 2024 п'ятниця
08:19
Суспільство Верховна Рада, 28 липня 2023
Зміст

В апараті Верховної Ради заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону московського патріархату був наданий 1 травня Головному юридичному управлінню

Про це йдеться у заяві.

Зазначається, що законопроєкти до другого читання оприлюднюються на сайті парламенту після того, як вони пройдуть юридичну експертизу. Кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує профільний комітет, після чого передає її Головному юридичному управлінню апарату ВР, який і проводить таку експертизу.

"Кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня 2024 року о 16:30", - йдеться у повідомленні.

Натомість станом на ранок 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на сайті ВР.

  • 5 жовтня 2023 року парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
  • 5 березня 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
  • 4 квітня стало відомо, що Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
  • 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату.
Теги:
Україна
Верховна Рада
УПЦ МП
Війна з Росією
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