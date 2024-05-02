На сайті Ради досі відсутній проєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП, депутати вимагають пояснень
2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату
Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка".
Текст законопроєкту мав бути підготований до другого читання.
Про рішення Комітету інформував його голова нардеп Микита Потураєв, члени комітету одноголосно підтримали ініціативу.
"Я вкрай здивований такою безпрецентною затримкою із оприлюдненням проєкту у Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність. Ми так само розглядаємо нездорову ситуацію, яка склалася довкола національного суспільного мовника - "Суспільне" і засуджуємо спроби дискредитації НСТУ", - голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Потураєв.
Крім того звернення до апарату щодо затримки з оприлюдненням проєкту №8371 має бути вимога внести цей проєкт у порядок денний найближчої сесії, наголосив народний депутат Володимир В’ятрович.
У "Голці" повідомили, що напередодні засідання комітету громадська ініціатива отримала відповідь від апарату ВР щодо затримки отрилюднення законопроєкту.
"Порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з’явиться на офіційному сайті Верховної Ради України після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми", - йдеться у відповіді апарату за підписом керівниці управління Наталії Адамович.
Народна депутатка Юлія Клименко, одна з тих, то збирав підписи, аби восени 2023 року проєкт про заборону УПЦ МП винесли на розгляд сесійної зали, каже про "свідоме гальмування" проєкту.
"Законопроєкт проголосований профільним комітетом на початку квітня. Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Врховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства. Це є очевидним перевищенням повноважень з відповідними наслідками", - сказала вона.
У "Голоці" зазначають, що цей законопроєкт погодилися підтримати майже всі фракції та депутатські групи у парламенті.
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