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Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ

4 квітня, 2024 четвер
01:24
Суспільство Предстоятель ПЦУ Епіфаній

Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України

Про це йдеться на Facebook-сторінці Верховного Суду.

У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.

"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", - розповіли представники Верховного Суду.

Відтак суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили.

  • Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
  • 5 березня 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
Теги:
УПЦ МП
Верховний суд
ПЦУ
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