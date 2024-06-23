Комік із "Ліги Сміху", боєць Третьої штурмової Віктор Розовий показав, як проходить його реабілітація після поранення
Відомий український комік з "Ліги сміху" та боєць Третьої штурмової Віктор Розовий показав, як проходить його реабілітація після важкого поранення на передовій
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Розовий, який до поранення служив у лавах Третьої окремої штурмової бригади, разом з друзями вирушив на вихідні у колишню приватну резиденцію екс-президента України Віктора Януковича Межигір'ї.
Попри важні наслідки поранення артист навіть пожартував: "Прийшли в гості, а Фьодоровича нема".
Фото: скриншот з instagram
Крім того, комік оприлюднив кадри погулянки по Межигір'ю на інвалідному візку разом зі своїми приятелями.
Фото: скриншот з instagram
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