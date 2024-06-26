Євро-2024: розклад матчів 26 червня
У середу, 26 червня, будуть зіграні чотири матчі 3-го туру Євро-2024, зокрема Україна зіграє проти Бельгії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.
Євро-2024
3-й тур
26 червня
Група E. 19:00. Словаччина – Румунія (Франкфурт-на-Майні)
Група E. 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)
Група F. 22:00. Грузія – Португалія (Гельзенкірхен)
Група F. 22:00. Чехія – Туреччина (Гамбург)
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.
Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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