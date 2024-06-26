Суперелітний літак за $110 млн вивезли з ЄС для підсанкційного російського мільярдера Ілієва, - ліберальне росЗМІ

Про це повідомляє ліберальне росЗМІ The Moscow Times з посиланням на два джерела на ринку бізнес-авіації.

Виданню вдалося з'ясувати можливого власника нового бізнес-джету Airbus A320neo, який потрапив до Росії всупереч санкціям, що забороняють постачання іноземної авіатехніки. Зазначається, що власником літака може бути один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв, який перебуває під санкціями США та Великій Британії.

З посиланням на Forbes, видання стверджує, що статки Ілієва становлять близько $3 млрд, а дохід "Київської площі" (Ілієв володів половиною цього бізнесу) від оренди у 2023 році – $1,76 млрд.

Джерело каже, що мільярдер купив літак Airbus A320neo на заміну старому Airbus A318CJ.

Цей борт Airbus Corporate Jets випустив із заводу наприкінці 2019 року під серійним номером 8774. У січні 2020-го він перелетів до Базелю для оснащення vip-інтер'єром та фарбуваннями — на це вийде цілий рік.

Літак купувався через зареєстровану в Сан-Марино компанію з адресою на Мальті та отримав номер T7-HHH. Влітку 2022-го Airbus ACJ320neo змінив прописку на азербайджанську та отримав інший номер 4K-5555. Потім він отримав таджикський номер EY-565 і 14 червня змінив прописку на російську та номер RA-73889.

Airbus A320neo став першим бізнес-джетом ACJ із сімейства NEO в Росії. Він являє собою покращену версію літаків сімейства Airbus A320. Лайнер може долати відстань в 11,1 тис. кілометрів з 25 пасажирами на борту, перебуваючи в повітрі до 13 годин. У всьому світі налічується лише десять таких бізнес-джетів.