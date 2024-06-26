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Ексклюзив

"По всіх ініціативах ми отримали зелене світло": речник УДА "Південь" Братчук про призначення Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ

26 червня, 2024 середа
09:35
Війна з Росією Андрій Гнатов

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук прокоментував призначення генерала Андрія Гнатова на посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Довелося у декількох питаннях з ним стикатися, правда, не безпосередньо. На відповідні пропозиції він реагував через своїх заступників. Я скажу так, що на всі ініціативи з боку Української добровольчої армії по Одещині, Півдню із захисту батьківщини - ми отримали зелене світло. Я про це можу говорити прямо. Завдяки цьому працюють, в тому числі, наші мобільні вогневі групи. Це абсолютна правда, можу поклястися на Біблії", - сказав Братчук.

У командувача Об’єднаних сил ЗСУ надзвичайно багато роботи. Адже це фронт, життя людей, а отже - величезна відповідальність, додав  речник УДА "Південь".

"Роботи в нього надзвичайно багато, можу побажати лише успіху, бо це війна. Не треба завищених очікувань. Він не чарівник, який прийде і відразу змінить ситуацію. Оцінку ми всі дамо, коли побачимо відповідні дії. Зараз головне не забувати підтримувати наші Сили оборони", - резюмував він.

  • Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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