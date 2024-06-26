"По всіх ініціативах ми отримали зелене світло": речник УДА "Південь" Братчук про призначення Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук прокоментував призначення генерала Андрія Гнатова на посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Довелося у декількох питаннях з ним стикатися, правда, не безпосередньо. На відповідні пропозиції він реагував через своїх заступників. Я скажу так, що на всі ініціативи з боку Української добровольчої армії по Одещині, Півдню із захисту батьківщини - ми отримали зелене світло. Я про це можу говорити прямо. Завдяки цьому працюють, в тому числі, наші мобільні вогневі групи. Це абсолютна правда, можу поклястися на Біблії", - сказав Братчук.
У командувача Об’єднаних сил ЗСУ надзвичайно багато роботи. Адже це фронт, життя людей, а отже - величезна відповідальність, додав речник УДА "Південь".
"Роботи в нього надзвичайно багато, можу побажати лише успіху, бо це війна. Не треба завищених очікувань. Він не чарівник, який прийде і відразу змінить ситуацію. Оцінку ми всі дамо, коли побачимо відповідні дії. Зараз головне не забувати підтримувати наші Сили оборони", - резюмував він.
- Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.
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