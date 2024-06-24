Зеленський призначив Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість Содоля

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

За його словами він провів нараду з військовими, під час якої було ухвалено й кадрові рішення.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні була й доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет.

"Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар – відповімо абсолютно справедливо", - пообіцяв Зеленський.

Президент України призначив Юрія Содоля командувача об'єднаних сил ЗСУ 11 лютого 2024 року. Він замінив на цій посаді Сергія Наєва.

23 червня стало відомо, що начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". 24 червня у ДБР уточнили "Інтерфакс-Україна", що Богдан Кротевич написав заяву на Юрія Содоля.