Начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал"

Про це він повідомив у Telegram.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", - йдеться у повідомленні.

За його словами, він спершу намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, проте більшості на це все одно.

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Зауважимо, що Кротевич не назвав прізвище генерала, проте він наголосив, що "всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить".

"Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює", - додав військовий.