CNN: США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох американських посадовців.

За їхніми словами, це питання ще обговорюється. Очікується, що рішення може бути ухвалено до кінця цього року. Це дасть Пентагону можливість укладати контракти з компаніями для роботи в Україні. Це має прискорити обслуговування й ремонт озброєнь, які використовуються Силами оборони України, зокрема винищувачів F-16.

Зазначається, що йдеться про невелику кількість фахівців – до кількох сотень.

На сьогодні надану США військову техніку доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших держав НАТО для ремонту.