CNN: США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні
Адміністрація президента Джо Байдена може зняти обмеження на розгортання військових підрядників в Україні, аби вони могли обслуговувати й ремонтувати надану США зброю
Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох американських посадовців.
За їхніми словами, це питання ще обговорюється. Очікується, що рішення може бути ухвалено до кінця цього року. Це дасть Пентагону можливість укладати контракти з компаніями для роботи в Україні. Це має прискорити обслуговування й ремонт озброєнь, які використовуються Силами оборони України, зокрема винищувачів F-16.
Зазначається, що йдеться про невелику кількість фахівців – до кількох сотень.
На сьогодні надану США військову техніку доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших держав НАТО для ремонту.
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