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CNN: США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні

26 червня, 2024 середа
05:30
Війна з Росією Білий дім

Адміністрація президента Джо Байдена може зняти обмеження на розгортання військових підрядників в Україні, аби вони могли обслуговувати й ремонтувати надану США зброю

Зміст

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох американських посадовців.

За їхніми словами, це питання ще обговорюється. Очікується, що рішення може бути ухвалено до кінця цього року. Це дасть Пентагону можливість укладати контракти з компаніями для роботи в Україні. Це має прискорити обслуговування й ремонт озброєнь, які використовуються Силами оборони України, зокрема винищувачів F-16.

Зазначається, що йдеться про невелику кількість фахівців – до кількох сотень.

На сьогодні надану США військову техніку доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших держав НАТО для ремонту.

Теги:
Джо Байден
США
допомога США Україні
зброя для України
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