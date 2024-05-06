"Якщо Україна впаде": у Конгресі США припустили відправку військ на війну проти РФ
Лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що не виключає, що Штатам "доведеться втрутитися" у війну в Україні
Про це він заявив в ефірі CBS News.
За словами конгресмена, США мають продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ширшій війні, і звинуватив у затримці допомоги «пропутінську фракцію» всередині Республіканської партії.
"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт – не просто нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", – сказав Джеффріс.
Він додав, що російський диктатор Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союз і тим самим загрожуватиме союзникам по НАТО.
"Чи маємо ми повірити, що якщо ми дозволимо путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться тільки на Україні? Звичайно, ні", - наголосив лідер демократичної меншості в Палаті представників США.
- Нагадаємо, у березні повідомлялося, що США не мають наміру відправляти своїх бійців воювати в Україну. У Білому домі акцентували, що український президент Володимир Зеленський "про це і не просить".
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