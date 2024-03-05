"Зеленський про це і не просить": Білий дім заявив, що США не збираються відправляти своїх військових в Україну
Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх бійців воювати в Україну. У Білому домі акцентували, що український президент Володимир Зеленський "про це і не просить"
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, передає "Європейська правда".
"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Це хочуть робити він і його війська, але їм потрібні засоби, і ось тут нам потрібно їм допомогти", - сказав він.
Представник Білого дому зауважив, що конгрес США має схвалити додаткове фінансування для України, щоб "ми могли продовжувати наше потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав, які зібрали США для підтримки України".
Кірбі додав, що очільник Штатів Джо Байден "також від самого початку дуже чітко заявляв: американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде. І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності".
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