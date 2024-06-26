Згурець пояснив, для чого РФ насправді може розгортати в Україні нову армію

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Насправді тут є нюанси. Два українських речники сказали про те, що на Харківський напрямок перекидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51-ша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 тис. до 50 тис., але це теоретичні розрахунки. Тому що зараз, на тлі прагнення росіян сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні", - повідомив Згурець.

Зараз ми входимо з того, що у росіян близько 170 тис. особового складу розтягнуто по лінії фронту. Загальні резерви становлять в межі 60-70 тис., зауважив він.

"Питання армії, це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання дірок на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії і використовує те, що є на полі бою", - резюмував Згурець.