В ISW проаналізували наміри росіян перекинути додаткові сили на Харківський напрямок

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами речника Харківського угруповання українських військ полковника Юрія Повха, росіяни мають намір перекинути з Херсонської області та з інших невизначених напрямків на Харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії".



Крім того, речник Української хортицької групи військ підполковник Назар Волошини зазначив, що російські війська мають намір перекинути на Харківський напрямок частини 155-ї бригади морської піхоти, що належать до Тихоокеанського флоту, та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" з метою компенсації значних російських втрат.

Аналітики з ISW стверджують, що нещодавно отримали повідомлення про те, що російські військові перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксували жодних повідомлень про російську "51-шу армію".

"Заяви українських офіційних осіб дозволяють припустити, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, ймовірно, ще з часів Другої світової війни, "51-й армії"", - зазначили в американському Інституті вивчення війни.

Крім того, аналітики припускають, що оскільки російська армія наразі проходить масштабні реформи, включно зі створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні.