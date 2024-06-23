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Дозволивши Україні бити по території РФ своєю зброєю, США допомогли зірвати наступ росіян на Харківщині, - AP

23 червня, 2024 неділя
18:12
Світ M142 HIMARS

Погіршення умов на полі бою змусило США дозволити Україні використовувати артилерію і ракетні системи, надані Заходом, для ударів по території РФ, тим самим допомігши зірвати російський наступ на Харківщині

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Як стверджують у виданні, результати цього рішення були помітні вже за кілька днів: українські війська відтіснили російські позиції, виграли час для кращого укріплення власних позицій і навіть здійснили невеликі наступальні дії.

Україна отримала дозвіл бити по території РФ західною зброєю наприкінці травня, тоді як Москва відкрила новий фронт у регіоні 10 травня.

Цей крок американської влади, хоч і не є панацеєю, але значно сповільнив російський наступ і навіть дозволив українським військам просунутися вздовж північно-східного кордону, в тому числі нещодавно відвоювати території на південний захід від Вовчанська.

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За словами військових, високомобільні армійські ракетні комплекси HIMARS були задіяні вже за кілька годин після надання дозволу й знищили ворожий комплекс протиповітряної оборони, обладнаний для запуску смертоносних ракет.

"HIMARS не мовчали цілий день, - розповів командир артилерії в Харківській області на позивний "Гефастус". - З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ уздовж кордону, які чекали наказу на в'їзд в Україну".

За оцінкою видання, динаміка на фронті змінилася майже одразу, що дозволило українським військам стабілізувати ситуацію на Харківщині. 

  • 22 червня українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
США
Харківщина
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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