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Білий дім: російський наступ на Харків зупинився завдяки американській допомозі

8 червня, 2024 субота
12:53
Світ Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

У п'ятницю, 7 червня, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що наступ російських військ на північному сході Харківщини призупинився і навряд чи буде продовжуватися завдяки американській допомозі

Зміст

Про це інформує The Hill.

За словами Кірбі, змінити траєкторію боїв навколо Харкова допомогло прибуття американської зброї.

"Вони змогли зупинити просування російських військ, особливо навколо Харкова, - зазначив він. - Росіяни дійсно зайшли в глухий кут, їхній наступ на Харків майже закінчився, тому що вони зіткнулися з першою лінією оборони Збройних сил України і в основному зупинили, якщо не відвели назад, деякі підрозділи".

Речник додав, що ця оцінка була зроблена спільно президентом України Володимиром Зеленським та президентом Байденом, коли вони зустрілися в п'ятницю у Франції, щоб відзначити 80-ту річницю Дня висадки союзників у Нормандії.

  • 7 червня Байден виступив з промовою в Нормандії, в Пуент-дю-Ок, де в червні 1944 року відбулася висадка військ союзників, провівши паралель між боротьбою проти фашизму в 1930-х роках і боротьбою проти вторгнення Путіна в Україну нині.

Теги:
Україна
Росія
Харків
Війна з Росією
США
Харківщина
допомога Україні
допомога США Україні
Джон Кірбі
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