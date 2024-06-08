Білий дім: російський наступ на Харків зупинився завдяки американській допомозі

Про це інформує The Hill.

За словами Кірбі, змінити траєкторію боїв навколо Харкова допомогло прибуття американської зброї.

"Вони змогли зупинити просування російських військ, особливо навколо Харкова, - зазначив він. - Росіяни дійсно зайшли в глухий кут, їхній наступ на Харків майже закінчився, тому що вони зіткнулися з першою лінією оборони Збройних сил України і в основному зупинили, якщо не відвели назад, деякі підрозділи".

Речник додав, що ця оцінка була зроблена спільно президентом України Володимиром Зеленським та президентом Байденом, коли вони зустрілися в п'ятницю у Франції, щоб відзначити 80-ту річницю Дня висадки союзників у Нормандії.