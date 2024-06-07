Ветерани ІІ Світової хотіли б, щоб США протистояли агресії Путіна, - Байден виступив з промовою у Нормандії
Байден виступив з промовою у Нормандії, в Пуент-дю-Ок, де в червні 1944 року відбулася висадка військ союзників, провівши паралель між боротьбою проти фашизму в 1930-х роках і боротьбою проти вторгнення Путіна в Україну нині
Промову Байдена з перекладом від "Голосу Америки" транслювало наживо Еспресо.
За його словами, американські ветерани Другої світової війни хотіли б, щоб їхня країна протистояла агресії з боку президента Росії Володимира Путіна аналогічно до того, як вони протистояли агресії з боку нацистського лідера Адольфа Гітлера.
Він зауважив, що у цей день, коли союзні війська прибули на узбережжя Нормандії, "страшний диктатор, який завоював континент, нарешті зустрівся зі своїм супротивником".
"Завдяки їм війна змінилася. Вони протистояли гітлерівській агресії, - наголосив Байден. - Чи хтось сумнівається, що Америка буде непохитною у тому, щоб дати відсіч Путіну сьогодні тут".
Як стверджує американський президент, ветерани вірили, що США є "маяком у світі" і так буде завжди.
"Вони не знали, який світ, але вирішили допомогти. Вони прийшли в країну, яку раніше ніхто з них не бачив..., але вони прийшли й зробили свою роботу, виконали свій обов'язок", - зазначив він, говорячи про відданість американців своїм союзникам.
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Під час візиту до Франції на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрівся з американськими ветеранами, один з яких обійняв українського президента і назвав його "рятівником народу".
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