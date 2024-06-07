Ветерани ІІ Світової хотіли б, щоб США протистояли агресії Путіна, - Байден виступив з промовою у Нормандії

Промову Байдена з перекладом від "Голосу Америки" транслювало наживо Еспресо.

За його словами, американські ветерани Другої світової війни хотіли б, щоб їхня країна протистояла агресії з боку президента Росії Володимира Путіна аналогічно до того, як вони протистояли агресії з боку нацистського лідера Адольфа Гітлера.

Він зауважив, що у цей день, коли союзні війська прибули на узбережжя Нормандії, "страшний диктатор, який завоював континент, нарешті зустрівся зі своїм супротивником".

"Завдяки їм війна змінилася. Вони протистояли гітлерівській агресії, - наголосив Байден. - Чи хтось сумнівається, що Америка буде непохитною у тому, щоб дати відсіч Путіну сьогодні тут".

Як стверджує американський президент, ветерани вірили, що США є "маяком у світі" і так буде завжди.

"Вони не знали, який світ, але вирішили допомогти. Вони прийшли в країну, яку раніше ніхто з них не бачив..., але вони прийшли й зробили свою роботу, виконали свій обов'язок", - зазначив він, говорячи про відданість американців своїм союзникам.