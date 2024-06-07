"Ви рятівник народу": Зеленський розповів про емоційну зустріч з американським ветераном Другої світової війни у Франції

Про це повідомляє The New York Times.

Емоційне спілкування ветерана США з президентом України Володимиром Зеленським сталось на пляжі Омаха в Нормандії у Франції, у четвер, 6 червня. Воно транслювалось в прямому ефірі на багатьох платформах й стрімко поширилось мережею.

Американського ветерана Другої світової війни в блакитній кепці, який сидить в інвалідному візку з синьою ковдрою, накинутою на коліна, представив президенту України Володимиру Зеленському прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ти рятівник людей", — сказав Зеленському 99-річний Мелвін Гурвіц ветеран із Фредеріка, що у штаті Меріленд, після того, як він обійняв українського лідера. Ветеран сказав, що він викликає у нього сльози.

Зеленський наголосив у відповідь ветерану: "Ні, ні, ні, ви врятували Європу". Після чого став біля нього на коліна, щоб сфотографуватися.

Тоді ветеран додав Зеленському: "Ви наш герой". На це український президент відповів йому: "Ні, ви наш герой".

Видання пише, що обійми Зеленського і американського ветерана Другої світової війни віддзеркалюють зв’язок, про який президент США Джо Байден заявив у своєму виступі на церемонії, в якому він назвав зусилля союзників, щоб відбити російське вторгнення в Україну, як продовження битви за свободу в Європі, яка розгорнулася на пляжах Нормандії вісім десятиліть тому.

Що відомо про візит Зеленського

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом у Франції під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яке відбудеться 6 червня.

Там лідери обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України.

Також Володимир Зеленський проведе зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном. 7 червня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції.