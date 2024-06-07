Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Ви рятівник народу": Зеленський розповів про емоційну зустріч з американським ветераном Другої світової війни у Франції

"Ви рятівник народу": Зеленський розповів про емоційну зустріч з американським ветераном Другої світової війни у Франції

7 червня, 2024 п'ятниця
06:46
Світ Володимир Зеленський

Під час візиту до Франції на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрівся з американськими ветеранами, один з яких обійняв українського президента і назвав його "рятівником народу"

Зміст

Про це повідомляє The New York Times.

Емоційне спілкування ветерана США з президентом України Володимиром Зеленським сталось на пляжі Омаха в Нормандії у Франції, у четвер, 6 червня. Воно транслювалось в прямому ефірі на багатьох платформах й стрімко поширилось мережею.

Американського ветерана Другої світової війни в блакитній кепці, який сидить в інвалідному візку з синьою ковдрою, накинутою на коліна, представив президенту України Володимиру Зеленському прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ти рятівник людей", — сказав Зеленському 99-річний Мелвін Гурвіц ветеран із Фредеріка, що у штаті Меріленд, після того, як він обійняв українського лідера. Ветеран сказав, що він викликає у нього сльози.

Зеленський наголосив у відповідь ветерану: "Ні, ні, ні, ви врятували Європу". Після чого став біля нього на коліна, щоб сфотографуватися.

Тоді ветеран додав Зеленському: "Ви наш герой". На це український президент відповів йому: "Ні, ви наш герой".

Видання пише, що обійми Зеленського і американського ветерана Другої світової війни віддзеркалюють зв’язок, про який президент США Джо Байден заявив у своєму виступі на церемонії, в якому він назвав зусилля союзників, щоб відбити російське вторгнення в Україну, як продовження битви за свободу в Європі, яка розгорнулася на пляжах Нормандії вісім десятиліть тому.

Що відомо про візит Зеленського

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом у Франції під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яке відбудеться 6 червня.

Там лідери обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України.

Також Володимир Зеленський проведе зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном. 7 червня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції.

Теги:
Україна
Франція
Друга світова війна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
На фото: Логотип Євробачення-2024
5 червня, 2024 середа
Організатори Євробачення розпочали незалежне розслідування після низки скарг про загрозливу атмосферу на шоу, - ЗМІ
інавгурація путіна
5 червня, 2024 середа
Путін відкрито пригрозив ударами по країнах, які допомагають Україні
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
5 червня, 2024 середа
Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
7 червня
06:54
F-16
Польща вночі підіймала авіацію через ракетний удар РФ по Україні
06:47
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела в Азовське море 10 військових кораблів, серед них - 3 ракетоносії
06:35
Оновлено
Куба
Росія відправила кораблі та субмарину для військових навчань на Кубі: США відреагували
05:54
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну ракетами з Ту-95 та "шахедами": на Київщині, Хмельниччині та в Одесі пролунали вибухи
01:29
Війна з Росією, ЗСУ
Росія наступає на 7 напрямках, найактивніше - на Покровському, - Генштаб
00:49
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у Барселону
2024, четвер
6 червня
23:28
Парламент Грузії
США ввели санкції проти грузинських депутатів, які голосували за закон про "іноагентів"
23:04
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
Стефанчук припустив, коли відбудеться призначення нових міністрів на вакантні місця
23:02
відновлення електропостачання
В Україні запрацює додатковий блок на АЕС, який тимчасово покращить ситуацію в енергетиці: в Укренерго назвали дату
22:34
Ексклюзив
Китай
Китай - ідеологічний ворог демократичної Європи і України, - Рибачук
22:30
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю
22:19
дитячий садок
Упорядкували доступ до дошкільної освіти й питання заробітних плат вихователів дитсадочків: у комітеті ВР розповіли про законопроєкт
22:00
mirage 2000
Франція планує передати Україні військові літаки Mirage 2000, - Макрон
21:56
Ексклюзив
Енергетика
Ексміністр палива та енергетики Плачков розповів, скільки потрібно грошей та часу для відновлення енергосистеми
21:28
Telegram
У Telegram з'явилася внутрішня валюта: як нею скористатися і що можна придбати
21:01
Юлія Свириденко
Дефіцит працівників через мобілізацію: міністерка економіки заявила про необхідність перекваліфікації жінок на "чоловічі" професії
20:53
вуличне освітлення
Ввечері 6 червня у 12 регіонах України й Києві застосовують аварійні відключення електроенергії
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Понад добу в повітрі": нові українські БПЛА, морський удар ГУР по Криму та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
20:42
зерно, зернова угода
Росіяни вивезли 34 тис. тонн українського збіжжя до п'яти країн за квотами, не сплачуючи мито, - розслідування
20:39
Ексклюзив
Україна - Євросоюз
60% європейців підтримують постачання зброї для України, - кореспондент Укрінформу з Брюсселю Шкурко
20:37
фейк
"Україна готує провокації, щоб підігріти інтерес перед Самітом миру": російські фейки і маніпуляції за 6 червня
20:21
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що енергопостачання Угорщини неможливе без РФ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини  834-го дня війни: українські морпіхи розгромили ворогів у Вовчанську, а Верховна Рада ратифікувала угоду на 50 млрд євро
19:49
Ексклюзив
Щонайменше 30 журналістів перебувають у російській неволі, - голова НСЖУ
19:43
Міжнародний кримінальний суд
На чолі з Медведєвим: правозахисники скерували до Гааги пропозицію про ордери на арешт шістьох пропагандистів РФ
19:37
Євгенія Дудка
Загинула від поранення внаслідок атаки РФ: речниці ДСНС Євгенії Дудці Зеленський присвоїв відзнаку "За оборону України"
19:33
Серіал за грою The Last of Us може отримати чотири сезони
19:17
Україна Японія
Японія надала Україні 101 транспортний засіб, зокрема інженерні Morooka PC-065B
18:57
Забезпечив підрив Каховської ГЕС: генерал-полковнику ЗС РФ оголосили підозру
18:49
На фото: гурт The Beatles
Стало відомо, хто зіграє музикантів The Beatles у сольних фільмах про кожного з них
18:43
світло
По всій Україні 7 червня діятимуть ліміти на споживання електроенергії, - Укренерго
18:38
Ексклюзив
ЄСПЛ
Україна у п'ятірці лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ і тенденція погіршується, - адвокатка Пушина
18:36
Інтерсіті
Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів
18:24
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни планують сформувати на ТОТ чотирьох областей України новий "федеральний округ"
18:23
прапор України, Львів
Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей
18:20
НАТО планує надавати Україні більше розвідданих про можливості Росії у сфері РЕБ, - ЗМІ
18:14
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
СБУ за останні 2 місяці вразила нафтопереробні потужності Росії, які приносять ворогу 55% експортного виторгу
18:07
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне
18:01
підводний човен
У росіян з'явилася змога перезаряджати підводні човни в Новоросійську, - Плетенчук
18:00
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Горбенко назвав умову, за якої мобілізація буде ефективнішою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV