У Британії заарештували 4 чоловіків, які проникли на територію будинку прем'єра Ріші Сунака
Вдень 25 червня у Великій Британії поліція заарештувала чотирьох чоловіків, які проникли на територію будинку прем'єр-міністра Ріші Сунака
Про це повідомляє поліція графства.
"Сьогодні вдень ми заарештували чотирьох людей на території будинку прем'єр-міністра. Наші офіцери були з чотирма чоловіками протягом однієї хвилини після того, як вони увійшли на територію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловіків затримали близько 12:40, після чого вивели з території та арештували за підозрою у скоєнні злочину з обтяжуючими обставинами.
Чоловіки віком 52 роки з Лондона, 43 з Болтона, 21 з Манчестера та 20 з Чічестера залишаються під вартою в поліції для допиту, і розслідування триває.
- Ліберально-демократична партія Великої Британії заявила, що подасть до парламенту вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Ріші Сунака.
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