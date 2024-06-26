У Британії заарештували 4 чоловіків, які проникли на територію будинку прем'єра Ріші Сунака

Про це повідомляє поліція графства.

"Сьогодні вдень ми заарештували чотирьох людей на території будинку прем'єр-міністра. Наші офіцери були з чотирма чоловіками протягом однієї хвилини після того, як вони увійшли на територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіків затримали близько 12:40, після чого вивели з території та арештували за підозрою у скоєнні злочину з обтяжуючими обставинами.

Чоловіки віком 52 роки з Лондона, 43 з Болтона, 21 з Манчестера та 20 з Чічестера залишаються під вартою в поліції для допиту, і розслідування триває.