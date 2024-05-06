У Британії подадуть вотум недовіри уряду Ріші Сунака
Ліберально-демократична партія Великої Британії заявила, що подасть до парламенту вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Ріші Сунака
Про це повідомляє Reuters.
Це планується зробити, щоб прискорити проведення парламентських виборів.
На місцевих виборах минулого тижня консерватори мали невдалі результати: вони втратили 474 місця в місцевих радах й опинились на третьому місці за їхньою кількістю, тоді як головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186 місць, а Ліберально-демократична партія набрала 104.
"Звичайно, це були невтішні вихідні для нас, але результат наступних загальних виборів не є вирішеним", - сказав Сунак журналістам у понеділок.
Також він додав, що налаштований боротися.
"Я абсолютно сповнений рішучості боротися неймовірно завзято за те, у що я вірю, і за майбутню країну, яку я хочу побудувати", - наголосив прем’єр.
"Ці місцеві вибори показали, що країні досить Ріші Сунака та його відсутнього консервативного уряду", - заявив лідер ліберал-демократів Ед Дейві у заяві, оголосивши, що партія подасть пропозицію про вотум недовіри у вівторок.
Водночас повідомляється, що вотум, ймовірно, зазнає поразки, навіть якщо консерватори, які все ще мають більшість місць у обраній нижній палаті парламенту, дозволять його провести.
"Традиційно уряди, які втратили вотум довіри, або подавали у відставку, щоб звільнити місце для альтернативної адміністрації, або прем’єр-міністр вимагав від монарха розпуску, що викликало національні вибори", - пишуть у Reuters.
- 4 квытня повыдомлялося, що у парламенті Італії відхилили вотум недовіри віцепрем’єр-міністру, лідеру ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Його підозрювали у зв'язках з Росією.
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