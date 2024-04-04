Парламент Італії розглянув вотум недовіри віцепрем'єру Сальвіні через зв'язки з РФ, частина депутатів підтримала відставку
У парламенті Італії відхилили вотум недовіри віцепрем’єр-міністру, лідеру ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Його підозрювали у зв'язках з Росією
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що за відставку Сальвіні проголосували 129 депутатів, проти були 211.
"Сальвіні є давнім шанувальником російського президента, і 6 березня 2017 року він уклав п’ятирічний договір із владною партією "Єдина Росія", який було автоматично продовжено в 2022 році", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що опозиційні політики звинуватили партію "Ліга" у нездатності розірвати зв’язки з російським лідером Володимиром Путіним на тлі повномасштабної війни в Україні.
Натомість Сальвіні засудив вторгнення РФ в Україну і нещодавно зазнав критики за лояльні до Путіна заяви після його переобрання на посаду президента Росії. Його також критикували за те, що він не засудив Путіна за смерть опозиціонера Олексія Навального.
- Італія виступає проти будь-якого виду прямого військового втручання в Україну, попри те, що вона повністю підтримує країну, яка зазнала вторгнення Росії.
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