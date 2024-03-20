"Призведе до небезпечної ескалації": прем'єрка Італії Мелоні виступила проти введення військ НАТО в Україну

Про це, як повідомляє ANSA, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок, 19 березня.

Мелоні відкинула пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про можливість введення військ НАТО в Україну, заявивши, що будь-яке пряме військове втручання загрожує неприйнятною ескалацією конфлікту з Росією.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого втручання, я також повторюю в цьому залі, що наша позиція – не підтримуємо цю гіпотезу. Вона є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в сенаті напередодні засідання Ради ЄС щодо України.

Проте, як повідомляє Bloomberg, Мелоні, яка є прихильницею України, додала у вівторок, що переговори з Путіним марні: мовляв, як можна "сидіти за столом переговорів з тим, хто ніколи не поважав жодних домовленостей?"

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Водночас прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею відправити війська НАТО в Україну для навчання