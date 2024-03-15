"Безвідповідальність і цинізм": французька опозиція засудила коментарі Макрона на підтримку України

Про це лідери партій написали на своїх сторінках у Х.

Лідер правих "Республіканців" Ерік Сіотті запитав, "чи хоче він (Макрон, - ред.) вести війну з Росією чи зайняти політичний простір у розпал європейської кампанії".

Він висловив чітку позицію: "Підтримувати Україну — так. Роздувати вугілля потенційного глобального конфлікту з виборчою метою — ні".

"Підтримувати Україну – це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей – ні", – додав Сіотті.

Водночас президент "Національного об’єднання" Джордан Барделла оцінив, що "висловлюючись без конкретної мети, Емманюель Макрон фактично використовує болючу тему війни в Україні у внутрішньополітичних цілях, посеред виборів".

"Цієї легковажності, безвідповідальності та цинізму достатньо, щоб занепокоїти французів", – додав він.

Лідер Insoumis Жан-Люк Меланшон заявив: "Якщо ми розпалюємо війну, ми врешті-решт розв’яжемо її самі. Ті, хто хочуть миру, готують мир, а він — ні".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.