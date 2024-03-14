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Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні - це відповідальність лише Кремля

14 березня, 2024 четвер
22:19
Війна з Росією Емманюель Макрон

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ

Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав увечері 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – підкреслив він.

За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим". "Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", – запевнив він.

"Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", – додав Макрон.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Теги:
Франція
ЗСУ
Емманюель Макрон
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