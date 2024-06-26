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OPINION

Успішно вступити в ЄС — це так само важливо, як і фронт

Павло Клімкін
26 червня, 2024 середа
10:08
Погляд Павло Клімкін

Усе тільки починається, але переговори з ЄС — це геополітичний та ціннісний зсув

Зміст

Для Путіна та Кремля членство України в Євросоюзі і є стратегічною поразкою, адже там хочуть зруйнувати Захід і світ, що утворився після Другої Світової.

У Москві хотіли назавжди відкласти нашу інтеграцію в ЄС — це призвело до того, що і ми і ЄС увімкнули "іншу передачу" і спільно виставили ціль руху — не в політичних заявах, а реальних діях.

Для нас цей процес є життєво важливим, від нього залежить наше існування. Ставка у вступі до ЄС — це наше існування як країни та нації.

У Кремлі так само розуміють, що наше повернення до Європи — це кінець реальності, яку вони собі вигадали, а значить це для них теж життєво важливо, тільки у негативному сенсі. Там зроблять все можливе і неможливе, щоб нашу інтеграцію вбити й зруйнувати. Найкращий варіант для них — щоб України взагалі не було.

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Успішно вступити в ЄС — це так само важливо, як і фронт — звісно, на інший кшталт. Ми не маємо втрачати стратегічного сенсу, для чого це все, не маємо фіксити себе на деталях (хоча без них теж ніяк), відпускаючи стратегічну перспективу.

З Москви вже запускають по Європі хвилі про те, що наше сільське господарство "доб’є" Євросоюз, а всі залишаться без своїх бюджетів. І для нас дуже важливо тримати в країнах ЄС сенс, що з нами він сильніший, що ми не частина проблеми, а частина єдино можливого для нього рішення у майбутньому не потрапити під російський каток.

Це досі очевидно далеко не для всіх і це потрібно буде доводити. Геополітична Європа можна виникнути лише з Україною, або не виникне взагалі. 

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
ЄС
євроінтеграція
Війна з Росією
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