Росія створила глобальну систему поширення деструктивних ідей та міфів. Маємо протидіяти

Важливо було особисто почути фідбек щодо ідеї і зустрітись з усіма стейкхолдерами, які мають мандат для її реалізації.

Також говорила про дезінформацію.

Україна досягла значного прогресу в протидії їй. І нам потрібно рухатися далі. Ми демонтували прямий російський контроль над телеканалами проросійських олігархів, обмежуючи їхню здатність проводити масштабні кампанії. Однак російська пропаганда адаптувалася, тепер зосереджуючи увагу на посиленні існуючих проблем в Україні, зокрема через соціальні мережі та альтернативні медіа.

Наші контрзаходи є комплексними, зосередженими на моніторингу загроз, підвищенні обізнаності та зміцненні стійкості. Ми створили мережу офіційних комунікацій, що охоплює місцеві органи влади та державні структури.

Центр протидії дезінформації РНБО вирішує ключові виклики, тоді як Офіс Президента та Міністерство закордонних справ займаються міжнародними комунікаціями.

Ми зараз стикаємося з більш складною загрозою. Росія створила глобальну систему поширення деструктивних ідей та міфів. Це своєрідний генератор мислевірусів. Система діє подібно до шкідливого програмного забезпечення, виробляючи, поширюючи, відтворюючи та змінюючи шкідливу інформацію. Недавня заява путіна про те, що звірства в Бучі є українською провокацією, є прикладом такого підходу.

Протидія системі вимагає більше, ніж просто боротьби з дезінформацією та фейковими новинами. Нам потрібен комплексний, багатосторонній підхід. Він повинен не лише спростовувати неправдиві твердження, але й кидати виклик наративам, які створюють сприятливий ґрунт для їх прийняття.

Джерело

Про авторку. Дарія Зарівна, старша радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів