Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Парламенту Польщі рекомендують декриміналізувати аборти в перші 12 тижнів

Парламенту Польщі рекомендують декриміналізувати аборти в перші 12 тижнів

26 червня, 2024 середа
07:55
Світ лікар гінеколог аборт

Парламентська комісія Польщі рекомендувала декриміналізувати практику абортів протягом перших 12 тижнів вагітності

Зміст

Про це інформує Politico.

Майже повна заборона на аборти була запроваджена колишньою правлячою ультраправою партією "Право і справедливість" (PiS) у 2020 році, дозволивши їх лише у випадках зґвалтування або інцесту, а також у разі загрози життю жінки.

Однак новий уряд Польщі на чолі з прем'єром Дональдом Туском спробував спрямувати законодавство країни в більш ліберальне русло, в тому числі пом'якшити правила щодо абортів.

Пропозиції щодо пом'якшення законодавства про аборти парламент направив до новоствореної спеціальної комісії депутатів, яка повинна була розробити компромісний текст закону.

Так, наразі комісія прийняла одну з пропозицій і рекомендувала парламенту повністю декриміналізувати допомогу в проведенні аборту протягом перших 12 тижнів вагітності. Пропозицію буде розглянуто польським парламентом пізніше цього року.

  • 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив законодавство щодо переривання вагітності. За законом від 1993 року, аборти дозволяли в разі інцесту чи зґвалтування, якщо є загроза життю та здоров'ю матері чи плід має невиліковну інвалідність. Останній пункт із законодавства викреслили. Унаслідок цього аборти в Польщі майже повністю заборонили, адже раніше жінки переривали вагітність здебільшого саме через ці причини. 
  • Згодом, у Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти.
  • У відповідь міністерство охорони здоров'я Польщі пояснило, що закон від 1993 року дозволяє аборти в разі загрози здоров'ю й життю матері.
Теги:
Здоров'я
Польща
Медицина
Читайте також:
24 червня, 2024 понедiлок
Вимагали 5 млн грн від сім'ї полеглого воїна ЗСУ: затримано черкаських кримінальників
25 червня, 2024 вiвторок
Скандал з Тищенком у Дніпрі: поліцейського, який був поруч з нардепом, звільнили, - Слідство.Інфо
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
08:33
Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
У Росії розпочався суд над американським журналістом Гершковичем, якого підозрюють у шпигунстві
08:29
Анонс
Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко
Євро-2024: розклад матчів 26 червня
08:14
Ллойд Остін
У Пентагоні попередили, що війна між Ізраїлем та "Хезболлою" може перерости у регіональну
08:02
Микола Тищенко, суд
Суспільне: нардеп Тищенко після суду ще деякий час був без е-браслету
08:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Державою керують шкідники та корупціонери
07:40
Огляд
Європейські руки Путіна: як Росія впливає на громадську думку в ЄС
07:35
Анонс
Георгій Судаков, Словаччина - Україна
Україна - Бельгія: де та коли дивитись наш вирішальний матч на Євро-2024
07:28
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує у Чорному й Азовському морях 9 кораблів, 3 з них - ракетоносії
07:25
Інфографіка
розбита техніка окупантів
За добу Сили оборони знищили 4 ворожих танки, 40 артсистем та 1220 окупантів
06:56
Кремль москва
Події в Дагестані: Кремль має претензії до губернатора, який "не приборкав" радикальні настрої, - ISW
06:55
Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем (праворуч), Англія - Словенія, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 25 червня
06:28
Ален Берсе
Новий генсек Ради Європи пообіцяв призначити представника у справах українських дітей
05:30
Білий дім
CNN: США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні
05:01
Ріші Сунак
У Британії заарештували 4 чоловіків, які проникли на територію будинку прем'єра Ріші Сунака
04:51
зерно
Норвегія створить запас зерна "на випадок надзвичайної ситуації"
04:19
на фото: сейм Литви
Парламент Литви денонсував угоду про правову допомогу з РФ
03:46
армія КНДР
"Стануть гарматним м'ясом": у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні РФ проти України
03:12
Джуліан Ассанж
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США
03:04
КНДР ракета
КНДР провела невдалий запуск балістичної ракети: США та союзники висловили занепокоєння
02:37
Авіасанкції проти Росії
Суперелітний літак за $110 млн вивезли з ЄС для підсанкційного російського мільярдера Ілієва, - ліберальне росЗМІ
02:15
Михайло Подоляк
"Мир може бути тільки справедливим": в Офісі президента прокоментували "мирний план" Трампа щодо України
02:07
Росіяни 23 червня вперше вдарили по Харкову модифікованою КАБ-250 з GPS-модулем, - очільник ОВА
01:46
У Нацполіції створили додаткові три зведені стрілецькі бригади
01:35
Оновлено
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова. Зеленський відреагував
01:24
Держдеп заперечив заяви РФ про зв’язки американського репортера Евана Гершковича з урядом США
00:47
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім близький до скасування заборони американським військовим підрядникам працювати в Україні, - CNN
00:28
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 123 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 42 атаки
00:16
Олександр Усик
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
2024, вiвторок
25 червня
23:56
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:53
Крістіан Еріксен (праворуч), Данія - Сербія, Євро-2024
Данія зіграла внічию із Сербією та вийшла до плей-офф Євро-2024
23:52
Деклан Райс і Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024
Англія зіграла внічию проти Словенії та з першого місця вийшла у плей-офф Євро-2024
23:34
Дністер
У Дністрі втопився чоловік, який намагався незаконно потрапити у Молдову
23:03
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим
22:32
Марк Рютте
Премʼєра Нідерландів Рютте 26 червня офіційно призначать генсеком НАТО, - AFP
22:25
Ален Берсе
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи
22:05
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк
22:03
Обмін полоненими
Україна повернула з полону РФ ще 90 людей, серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС
21:34
Ексклюзив
Дмитро Лазуткін
Лазуткін пояснив, чому Міноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних у системі Резерв+
21:33
Ексклюзив
Саміт миру
Саміт миру може перерости у політичний "Рамштайн", - Безсмертний
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Від Іспанії - ракети Patriot, в рамках "чеської ініціативи" - боєприпаси й нарешті Франція дійшла до практичних кроків. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV