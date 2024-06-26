Парламенту Польщі рекомендують декриміналізувати аборти в перші 12 тижнів
Парламентська комісія Польщі рекомендувала декриміналізувати практику абортів протягом перших 12 тижнів вагітності
Про це інформує Politico.
Майже повна заборона на аборти була запроваджена колишньою правлячою ультраправою партією "Право і справедливість" (PiS) у 2020 році, дозволивши їх лише у випадках зґвалтування або інцесту, а також у разі загрози життю жінки.
Однак новий уряд Польщі на чолі з прем'єром Дональдом Туском спробував спрямувати законодавство країни в більш ліберальне русло, в тому числі пом'якшити правила щодо абортів.
Пропозиції щодо пом'якшення законодавства про аборти парламент направив до новоствореної спеціальної комісії депутатів, яка повинна була розробити компромісний текст закону.
Так, наразі комісія прийняла одну з пропозицій і рекомендувала парламенту повністю декриміналізувати допомогу в проведенні аборту протягом перших 12 тижнів вагітності. Пропозицію буде розглянуто польським парламентом пізніше цього року.
- 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив законодавство щодо переривання вагітності. За законом від 1993 року, аборти дозволяли в разі інцесту чи зґвалтування, якщо є загроза життю та здоров'ю матері чи плід має невиліковну інвалідність. Останній пункт із законодавства викреслили. Унаслідок цього аборти в Польщі майже повністю заборонили, адже раніше жінки переривали вагітність здебільшого саме через ці причини.
- Згодом, у Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти.
- У відповідь міністерство охорони здоров'я Польщі пояснило, що закон від 1993 року дозволяє аборти в разі загрози здоров'ю й життю матері.
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