Парламенту Польщі рекомендують декриміналізувати аборти в перші 12 тижнів

Про це інформує Politico.

Майже повна заборона на аборти була запроваджена колишньою правлячою ультраправою партією "Право і справедливість" (PiS) у 2020 році, дозволивши їх лише у випадках зґвалтування або інцесту, а також у разі загрози життю жінки.

Однак новий уряд Польщі на чолі з прем'єром Дональдом Туском спробував спрямувати законодавство країни в більш ліберальне русло, в тому числі пом'якшити правила щодо абортів.

Пропозиції щодо пом'якшення законодавства про аборти парламент направив до новоствореної спеціальної комісії депутатів, яка повинна була розробити компромісний текст закону.

Так, наразі комісія прийняла одну з пропозицій і рекомендувала парламенту повністю декриміналізувати допомогу в проведенні аборту протягом перших 12 тижнів вагітності. Пропозицію буде розглянуто польським парламентом пізніше цього року.