Смерть жінки та масові протести в Польщі: влада заявила, що аборти в разі загрози здоров'ю матері, дозволені

Про це повідомили в Міністерстві охорони Польщі.



У Міністерстві охорони здоров’я Польщі оприлюднили коментар у зв’язку з масовими протестами через смерть молодої вагітної жінки.



У разі виникнення ситуації, яка загрожує життю чи здоров’ю жінки (наприклад, підозра на інфекцію порожнини матки, кровотеча тощо), переривання вагітності є законним негайно на підставі чинних положень закону від січня. 7, 1993 р. про планування сім'ї, охорону плода людини та умови допустимості переривання вагітності (Законодавчий журнал № 17, ст. 78 із змінами). Цей акт прямо вказує на те, що життя або здоров’я матері під загрозою", - йдеться в повідомленні.



У свою чергу, родина померлої й адвокати стверджують, що лікарі міста Пщина не зробили жінці аборт, попри те, що в жінки бракувало навколоплідних воді, щоб дитина вижила.



За словами влади, лікарі відсторонені, прокуратура розслідує справу.



22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив законодавство щодо переривання вагітності. За законом від 1993 року, аборти дозволяли в разі інцесту чи зґвалтування, якщо є загроза життю та здоров'ю матері чи плід має невиліковну інвалідність. Останній пункт із законодавства викреслили. Унаслідок цього аборти в Польщі майже повністю заборонили, адже раніще жінки переривали вагітність здебільшого саме через ці причини.

Згодом, у Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти.

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