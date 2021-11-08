Смерть жінки та масові протести в Польщі: влада заявила, що аборти в разі загрози здоров'ю матері, дозволені
Міністерство охорони здоров'я Польщі пояснило, що закон від 1993 року дозволяє аборти в разі загрози здоров'ю й життю матері
Про це повідомили в Міністерстві охорони Польщі.
У Міністерстві охорони здоров’я Польщі оприлюднили коментар у зв’язку з масовими протестами через смерть молодої вагітної жінки.
У разі виникнення ситуації, яка загрожує життю чи здоров’ю жінки (наприклад, підозра на інфекцію порожнини матки, кровотеча тощо), переривання вагітності є законним негайно на підставі чинних положень закону від січня. 7, 1993 р. про планування сім'ї, охорону плода людини та умови допустимості переривання вагітності (Законодавчий журнал № 17, ст. 78 із змінами). Цей акт прямо вказує на те, що життя або здоров’я матері під загрозою", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, родина померлої й адвокати стверджують, що лікарі міста Пщина не зробили жінці аборт, попри те, що в жінки бракувало навколоплідних воді, щоб дитина вижила.
За словами влади, лікарі відсторонені, прокуратура розслідує справу.
- 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив законодавство щодо переривання вагітності. За законом від 1993 року, аборти дозволяли в разі інцесту чи зґвалтування, якщо є загроза життю та здоров'ю матері чи плід має невиліковну інвалідність. Останній пункт із законодавства викреслили. Унаслідок цього аборти в Польщі майже повністю заборонили, адже раніще жінки переривали вагітність здебільшого саме через ці причини.
- Згодом, у Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти.
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