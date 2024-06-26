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OPINION

Державою керують шкідники та корупціонери

Володимир Ар'єв
26 червня, 2024 середа
08:02
Погляд Володимир Ар'єв

Влада обіцяє українцям вкрай важку зиму в плані енергопостачання

Зміст

Це зрозуміло. Як і те, що керівництво держави профукало півтора року до створення розгалуженої мережі малої генерації, яка могла б зараз врятувати українців. Поведінку рашистської нечисті було неважко спрогнозувати, щоб підготуватись до нових обстрілів великих обʼєктів енергетичної генерації.

Що робить Зе-влада зараз? Абсолютно нічого дієвого, щоб допомогти українцям. Чому?

1. Програма кредитування 5-7-9 для альтернативної енергетики — це дуже слабке рішення, оскільки видача цих кредитів не є простенькою історією, а особливо пільгові умови для малої генерації досі не створені.

2. Досі не ухвалений закон про безмитне ввезення в Україну енергообладнання, яке хоч трохи допоможе людям пережити зимові відключення, щоб наситити ринок і знизити ціни, які вже є захмарними. Я вже не кажу про серйозніші комплекси малої генерації.

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3. Куди йдуть гроші від підняття тарифів? Влада збирається жорстко пограбувати народ через мегакорупційну схему будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Якщо коротко, то Міненерго з Енергоатомом хочуть викупити в Болгарії реактор російського (!) виробництва, при тому, що будівельна конструкція на ХАЕС встановлена під реактор чеського виробництва з іншими вимірами! Мало того, до російського реактора немає половини необхідних парогенераторів, які можна купити… тільки в Росії! Враховуючи те, що міністр енергетики Галущенко і керівник Енергоатому Котін, які розбиваються за цей схематоз, є близькими до звинуваченого у зраді й роботі на Росію нардепа Андрія Деркача, історія набуває особливого забарвлення.

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Але головне — цей проєкт:

  • зʼїсть купу грошей з піднятих тарифів;
  • мільйони й мільйони із закупівель Енергоатому підуть в чиїсь кишені — ми вже бачили ці фокуси, на які держаудит міцно закриває очі;
  • ризикує зупинитись за кілька років через технологічні проблеми;
  • ніяк не допоможе українцям пережити енергетичний голод.

Тому я ще раз впевнено кажу — зараз державою керують шкідники та корупціонери. І в енергетиці їхні дії в одному та бездіяльність в іншому призводить до найгірших з можливих наслідків ворожих обстрілів.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
корупція в Україні
Болгарія
Війна з Росією
Енергетика
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