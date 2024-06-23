З ремонту вивели атомний блок, то трохи попустить з відключеннями. Але ремонти АЕС продовжуватимуться постійно до опалювального сезону, тому невдовзі виведуть наступний і знову погіршає. А в липні пожаркішає, кондьори, і у нас є всі шанси побачити репетицію зимового трешняка. Це коли хоч АЕС і працюватимуть, але споживання фізично зросте настільки, що атомки не вистачатиме ні приблизно, ні умовно, ні напівшишечки.

Якщо магічним чином влада не натягає якихось додаткових генераторів, то базовий сценарій на зиму такий: світло є 2 години, потім 6 годин нема. І так постійно.

Це означає, що енергія на водоканали буде, і фекальні помпи працюватимуть. (Київстар, спиш?).

Але, безумовно, стане ще гірше, якщо рашисти розвалять ще щось. З Європи натягати електрики не вийде, бо на їхньому боці тупо нема достатніх потужностей для передачі нам. А будувати — це роки.

Так само на роки — це будівництво нової генерації. На питання хто і що робить, щоб швидко натягати купу дрібних котелень, когенераторів, і іншого — гірка посмішка. Оптимістично, якщо включаться всі, кому треба (хто б слухав коли це говорили раніше), то хоч якесь покращення може бути через дві зими.

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Ну, і найгірша особисто для мене частина.

Цей опалювальний сезон може стати катастрофою для міст, які грілись об нині розвалені великі станції. На жаль, це стосується не тільки мономістечок, а й великих районів кількох мільйонних обласних центрів, що теж були заживлені від розбитих теплостанцій. Йдеться про неможливість подати хоч теплу воду у батареї квартирних будинків. Не про те, щоб подати хоч трошки теплу воду, а взагалі теплоносій. Що таке промерзлий будинок — краще не знати.

А найгірша для мене частина тому, що я спитав енергетика: "А у тих, хто відповідає за рішення, є настрій вже зараз попередити мешканців ризикових територій про те, що у них є час подумати про переїзд кудись до тепла? Ну, от є ж ще чотири місяці до опалювального сезону, можна ж спокійно знайти нове житло, перевезти речі. Чи знову не хочуть попереджати завчасно, щоб не розводити паніку?".

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Так ось — нема відповіді. Є надія, що кикось-якоби.

Буде неправильно, якщо я б називав ті міста. Бо скажуть, що панікьор-маніпулятор-ІПСО. Це треба робити відповідальній за рішення особі.

І так. Проблема з постачанням в Україну доволі великих енергоблоків з Європи полягає в тому, що вони великі. Так, вони відразу можуть покращити ситуацію. Але через свій фізичний розмір та стратегічну вагу — вони будуть мішенню для рашистських ракет. Це як акваріумна рибка: "О, нова стінка акваріума, новий світ, давайте поставимо блок на місці розбитого. Буде тьоплінько".

Відтак відповідь зрозуміла — потрібні сотні й тисячі менших блоків, на яких у Путіна точно не вистачить ні іскандерів, ні шахедів. Бо з ППО, яке єдине може захистити великі теплостанції, у нас біда. Але про цю біду ви хоча б без мене знаєте...

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Про автора. Юрій Ніколов, журналіст

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