В реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, під'єднати, навчити команди як ними управляти — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі й не запустили.

Побудувати чотири гігавати також нереально — на світовому ринку немає стільки виробників обладнання. І недоцільно. Все, що можна зробити, — побудувати фундаменти. Замість справжніх проєктів децентралізованої генерації, які складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса…

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Міністр енергетики не міг не знати, що дає президенту неправдиву інформацію. Наші міжнародні партнери знають, що заявлене неможливо. Чому міністр підготував тези, які вдарять по іміджу держави та Зеленського вже в грудні — загадка.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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