Як проходити пікові навантаження серпня та зиму – поки ніхто не знає. Скоріш за все, нас чекає дефіцит потужності з усім, що з цього витікає (нам з вами треба перевіряти павербанки, а меріям – генератори для критичної інфраструктури.

А ще на системному рівні – як розв'язувати проблему браку генерації, яку розбили росіяни? На рівні заяв та декларацій нас має врятувати децентралізована генерація, але вона як бабак з анекдоту: "Ти його бачиш? Ні? А він є".

Проте будувати децентралізовану генерацію та когенерацію варто і потрібно, кілька сотень маленьких станцій замість кількох великих - це, насамперед, забезпечення стійкості та підвищення рівня енергетичної безпеки.

Основне питання: чому ми досі не почали це будувати.

Частково відповіді є в аналітичному документі Ukraine Facility Platform.

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Перше – боргова криза на ринку електроенергії. Ніхто не буде інвестувати в будівництво нових станцій, якщо гроші за електрику приходять через 14 місяців.

Друге – цінові обмеження на ринку. Ніхто не буде генерувати електрику собі в збиток, а маленькі станції економічно вигідні, коли продають електрику саме в пікові години.

Третє – чинна система пільг, яка захищає низькими тарифами всіх, а не тільки тих, хто цього потребує. Йдеться і про електрику і про газ, який використовують для генерації тепла та електрики на ТЕЦ та деяких ТЕС. Чи, скоріше, використовували, поки вони в нас були.

Саме тому в рамках Ukraine Facility Platform ми почали роботу саме з енергетики, з пошуку рецептів залучення інвестицій в децентралізовану генерацію в Україні. В документі, який ми оприлюднили, є рецепти того, як створити умови для побудови десятків і сотень невеликих станцій, як це і пропонує робити національний оператор мережі.

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Цей документ – результат кількох місяців обговорень з українським та міжнародним бізнесом, а також результат регулярних дискусій з місцевим самоврядуванням. Бо крім рецептів для політик, ми також готуємо прораховані проєкти – де і яку генерацію будувати, скільки вона коштуватиме, яким громадам потрібна і коли повернуться інвестиції.

Звісно, для побудови станцій рішень уряду та законів недостатньо. Потрібні гроші. Саме тому такі рекомендації та проєкти мають лягати в Ukraine Plan – перелік пріоритетних реформ та проєктів, який ми подаємо в Європейську Комісію для отримання фінансування в 50 мільярдів.

Поки що там в розділі "енергетика" фокусуються на побудові атомних блоків та відновленні теплової генерації. І це не надто ефективний підхід.

Тому коли ви будете шукати відповідь на питання "Чому в нас не будуються нові станції" – шукайте відповідь в Україні. Бо гроші для цього європейці готові давати й треба лише продумати, як створити умови для їх приходу. Або просто взяти наші рекомендації.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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