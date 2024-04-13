Реальну, важливу, але все ж третьорядну проблему роздули до рівня, коли 51% населення вважає її більшою загрозою, ніж війна на знищення, яку веде Росія проти всіх нас.

Це реальна шиза, яка, схоже, дуже важко лікується.

Величезній масі українців хочеться вірити, що вся справа не у війні, не в катастрофічному стані демографії, економіки, освіти, державного управління тощо, а в тому, що корупція.

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І байдуже, що ні з якою корупцією більшість із цих 51 відсотка останнім часом узагалі не стикалася в реальності. Але ж так приємно мати універсальну відповідь на будь-яку проблему.

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Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"

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