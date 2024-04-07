Влада ефективна лише у маніпулятивних технологіях
Не розказуючи, чому аж 10 місяців підписувався закон про зниження до 25 років призовного віку — нам поставили димову завісу
Те що зелені не можуть не маніпулювати — секрет Полішинеля.
Брехня — їхній метод управління.
Ось і зараз: Зеленський, підписавши закон про зменшення призовного віку — тут же зализав тему. Щоб не мати електоральних втрат.
1) За легендою ОП — Залужний просив його про призов 500 тисяч до війська. Але мудрий Зе! сумнівався — а чи потрібно скільки? І не погоджувався. Довелося навіть попрощатися з генералом, який не може обґрунтувати потребу у кількості бійців.
А тепер спростуємо. Залужний говорив, що ні про які цифри не йшлося: набирати потрібно по потребі. Але наголошував, що треба прийняти нормативні документи, які б дозволяли здійснювати мобілізацію оперативно і за потребами.
Ще раз: ви зробіть нормативну базу, а ми набиратимемо у війська від поточної необхідності.
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2) Зеленський з мудрості своєї дав доручення Сирському провести аудит військ. І Сирський, який заявив, що його на подвиги надихає Зеленський (ще раз: не народ, не ЗСУ, не сім’я, а Зеленський), доповів — не потрібно нам 500 тисяч.
І що? Тепер Володимир Олександрович публічно подякував Сирському (з понтом: а я ж казав).
А ми щоб зрозуміли мудрість найвеличнішого.
І осоромлені ті, хто казав (а хто казав?) - дайош 500 тисяч.
Бачте посполиті? Як і стверджував Наймудріший — не потрібно 500 тисяч.
І при цьому не кажуть: а скільки потрібно?
Бо я одразу подумав, що 499 тисяч.
Ну на края — 498 тисяч.
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І ось, не називаючи причин, цифр, не розказуючи, чому аж кляті 10 місяців підписувався закон про зниження до 25 років призовного віку — нам поставили димову завісу.
Щоб не було електорального зриву після необхідного прийняття непопулярного в електоральному Зе!сегменті рішення.
А тим часом Путін додатково відмобілізовує 300 тисяч росіян до червня. А потім може іще скільки ж.
А ми не маємо закону про мобілізацію. А у нас затягують.
І це при тому, що вже і коню ясно: Путін на літо готує великий наступ. А у нас військ не вистачає.
Висновок: влада ефективна лише у маніпулятивних технологіях.
А не в управлінні в часи війни.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
* Публікується зі збереженням стилю автора
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