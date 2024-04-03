Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому Зеленський майже рік не підписував закон про мобілізацію з 25 років?
OPINION

Чому Зеленський майже рік не підписував закон про мобілізацію з 25 років?

Богдан Буткевич
3 квітня, 2024 середа
11:53
Погляд Богдан Буткевич

Ще й пробував армію зробити винною та Залужного*

Це табличка по тому, як підписувався закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Прийнятий Радою ще 30 травня минулого року.

Проходження закону про мобілізацію з 25 років перед підписом президента

Фото: Facebook Богдана Буткевича

Як бачимо, Зеленський його не хотів підписувати 10 (!) місяців. 

Очевидно, чому він як чорт від ладану бігав від цього підпису — ще й пробував армію зробити винною та Залужного. Бо вважає молодь "своєю" аудиторією. Яка за нього ще має проголосувати.

Ну, й всі погані новини мають йти не від нього. Він же у нас — тільки про "перемоги". А про все непопулярне хай хтось інший говорить.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку

Аж тут без його підпису було ніяк. Тому процес максимально розтягнули на скоро як рік, розмазуючи свою пряму відповідальність як Верховного Головнокомандувача та президента за хід та умови мобілізації.

Дотягнувши до реальної кризи — але коли це цікавило єрмачню у спробах зберегти рейтинг найвеличнішого лідера.

А зараз скоро буде голосування за зміни до мобілізації. Які ОП піарно вішає на парламент. І в ньому хочуть приховати оце рішення.

Давно перезріле.

В сухому залишку, ще раз зазначимо: головним винуватцем зриву мобілізації та колосальних проблем з комплектацією ЗСУ є особисто президент Зеленський.

І ніхто інший.

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

* У публікації збережено стиль автора

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Кейт Міддлтон
2 квітня, 2024 вiвторок
Кейт Міддлтон довелося оголосити про рак через загрозу витоку інформації, - Кенсінгтонський палац
На фото: Олександр Скічко
2 квітня, 2024 вiвторок
Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
електроенергія, шахеди
3 квітня, 2024 середа
Росія запустила "шахеди" по території України в ніч на 3 квітня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.1
    Купівля 39.1
    Продаж 39.59
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
12:18
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Південна Корея зупинила судно, що прямувала з КНДР до Росії
12:06
На фото: "Вірші з бійниці" Максима Кривцова
Збірка загиблого на війні поета Максима Кривцова очолила топ продажів книгарні "Сенс"
12:06
Оновлено
Київ
У Києві третій день поспіль фіксують метеорологічні рекорди
12:03
Латвія
Підтримка ЗСУ і відбудова: Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн
11:55
Електроенергія
В Укренерго розповіли, завдяки чому утримують баланс енергосистеми після обстрілів РФ
11:53
ЗСУ оборона Києва
NYTimes: Оборонна промисловість України зростає, але чи достатньо швидко?
11:45
ГУР готує черговий удар по Кримському мосту, його руйнація "неминуча", - The Guardian
11:45
Огляд
Карта. НПЗ Росії_0204
Карта бойових дій за період 27 березня – 3 квітня: березневі рекорди ЗСУ та загроза для Часового Яру
11:43
дощ у Львові погода
Похолодання й навіть мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 квітня
11:34
відключення електроенергії
В Україні через негоду знеструмлено 337 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 3 квітня
11:22
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Концентрація сил ворога навколо Часового Яру не є такою великою, як свого часу біля Авдіївки, - Згурець
11:20
На фото: Cкульптор Олександр Лідаговський
Український скульптор Олександр Лідаговський став членом Королівського товариства британських художників
11:19
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
Росіяни вранці вдарили по Сумщині: загинула людина, поранено 4-річну дитину та її батька
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Україна готується до наступу РФ, ГУР грозить знищити Кримський міст, а у США досі сперечаються через допомогу Києву. Акценти світових ЗМІ 3 квітня
11:11
окупанти, орки
Голова Запорізької облради про ситуацію на ТОТ: "Радянщина в найгіршому її прояві"
11:10
Ентоні Блінкен
Блінкен вважає, що за згоди всіх учасників G20 участь Путіна у саміті можлива
10:55
Оновлено
Тайвань, землетрус
На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років: кількість загиблих зросла до 7
10:51
Оновлено
Київ
Якість повітря в Києві нормалізувалася
10:46
Булінг
В Україні діють Telegram-канали, які заробляють на дитячому булінгу, - NGL.media
10:32
СБУ затримала брата і сестру, які планували диверсію на залізниці під час руху вантажного ешелону ЗСУ
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 квітня: скільки коштують долар та євро
10:24
Шеннен Догерті
Хвора на рак зірка "Беверлі-Гіллз" і "Зачарованих" Шеннен Догерті продає майно, бо не сподівається на одужання
10:17
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2603
У бригаді "Рубіж" назвали мету ворога на Бахмутському напрямку та місця зосередження зусиль і спроб наступу
10:09
білорусь та Україна
У Повітряних силах припустили можливість авіаударів по Україні з Білорусі
10:03
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Навколо Тайваню зафіксували 30 літаків армії Китаю
10:01
OPINION
Ірина Геращенко
Про тишу на контрасті, або Два роки по тому...
09:51
Філіппіни, ВМС
Японія, США, Австралія та Філіппіни проведуть спільні військові навчання в морі
09:30
корабель рф
Партизани розвідали кораблі Чорноморського флоту РФ в Новоросійську
09:26
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Вихід на пускові рубежі впродовж 3 годин: Гуменюк назвала кількість ракетоносіїв і ракет РФ у Чорному морі
09:23
Ріші Сунак
Загибель гуманітарних працівників у Газі: прем'єр Британії вимагає від Ізраїлю ретельного розслідування
09:14
ЗСУ, мобілізація
Зменшення призовного віку допоможе українській армії, проте Україні потрібна зброя від Заходу, - ISW
08:35
діти, війна з Росією
В Україні внаслідок російської агресії загинули щонайменше 538 дітей, 1280 отримали поранення
08:33
Ексклюзив
медуза
У Бердянську окупанти обговорюють можливість їсти медуз, ЖКГ міста у занепаді, туристів немає, - заступник голови райради Дудукалов
08:16
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність до атаки
08:15
Місяць
Білий дім доручив NASA створити єдиний стандарт часу для Місяця, - Reuters
08:06
OPINION
Віталій Шабунін
Татаров рятуватиме свого Шила
07:51
Джо Байден
Трамп і Байден перемогли на праймериз своїх партій у ще чотирьох штатах
07:44
Інфографіка
За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових, 30 артсистем і 11 танків
07:42
Обстріл Куп'янського району 2 квітня
Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька
07:32
обстріл, ППО
Уночі РФ запустила по Україні 4 "шахеди": українська ППО знищила їх усі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV