Це табличка по тому, як підписувався закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Прийнятий Радою ще 30 травня минулого року.

Фото: Facebook Богдана Буткевича

Очевидно, чому він як чорт від ладану бігав від цього підпису — ще й пробував армію зробити винною та Залужного. Бо вважає молодь "своєю" аудиторією. Яка за нього ще має проголосувати.

Як бачимо, Зеленський його не хотів підписувати 10 (!) місяців.

Ну, й всі погані новини мають йти не від нього. Він же у нас — тільки про "перемоги". А про все непопулярне хай хтось інший говорить.

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Аж тут без його підпису було ніяк. Тому процес максимально розтягнули на скоро як рік, розмазуючи свою пряму відповідальність як Верховного Головнокомандувача та президента за хід та умови мобілізації.

Дотягнувши до реальної кризи — але коли це цікавило єрмачню у спробах зберегти рейтинг найвеличнішого лідера.

А зараз скоро буде голосування за зміни до мобілізації. Які ОП піарно вішає на парламент. І в ньому хочуть приховати оце рішення.

Давно перезріле.

В сухому залишку, ще раз зазначимо: головним винуватцем зриву мобілізації та колосальних проблем з комплектацією ЗСУ є особисто президент Зеленський.

І ніхто інший.

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

* У публікації збережено стиль автора

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